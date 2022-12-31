رانيا يوسف… تتألق بإطلالة ساحرة باللون الاحمر في جلسة تصوير خاصة بالكريسماس.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة لها من جلسة تصوير خاصة بالكريسماس عبر حسابها على Instagram.

وظهرت رانيا يوسف مرتدية فستان أحمر مكشوف الصدر مع تسريحة شعر بسيطة وماكياج جذاب وعلقت رانيا يوسف على الصور ” أجمل وقت في العام .. عام سعيد للجميع”.

وتنشغل رانيا يوسف حاليا بالتحضيرات لفيلمها الجديد “ورد ريحان” الذي تتعاون فيه مع الفنان أحمد الفيشاوي.

على جانب آخر، أعلنت رانيا يوسف عن موعد عرض مسلسل “عالم تاني” وتحدد له يوم 28 ديسمبر الجاري عبر قناة النهار.

ومسلسل “عالم تاني” بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.