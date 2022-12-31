سيرين عبد النور…تثير الجدل بإطلالة جريئة وفستان مكشوف.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصور جديدة لها.

تألقت سيرين بإطلالة جريئة خطفت أنظار جمهورها ومحبيها، حيث ظهرت مرتديه بفستان من اللون الأسود عاري الكتفين ومكشوف الصدر، وبه فتحه ساق كبيرة امتدت لأعلى الركبة.

استكملت سيرين اللوك بشعر منسدل بطريقة طبيعية، ومكياج صاخب تناسب مع الإطلالة، تفاعل متابعيها مع هذا اللوك وأبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها، خاصة وأن هذه الإطلالة كشفت عن قوامها المثالي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل “دانتيل” الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

الجدير بالذكر أن سيرين عبد النور من أشهر نجمات لبنان، وولدت في فبراير عام 1977، وبدأت مشوارها كعارضة أزياء لبنانية ومغنية.

سيرين عبد النور تفضل أن تشارك جمهورها ومتابعيها بالعديد من الصور واللقطات على السوشيال ميديا، فتظهر دائما برفقة أسرتها وأبنائها، بالإضافة إلى العديد من المقاطع المصورة التي تظهر فيها وهي المطبخ تعد الطعام لأبنائها.