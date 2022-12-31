فيفى عبده… بوصلة رقص جديده تثير الجدل من الساحل الشمالي.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مقطع مصور جديدة لها.

اختارت فيفي عبده أن ترتدي عباءه بسيطة من التايجر، وتركت شعرها منسدلا بشكل طبيعي مع مكياج أنيق.

كعادتها قدمت فيفي رقصة خاصة لجمهورها، وأبدى عدد كبير منهم إعجابهم بأدائها رغم كبر سنها، وإصرارها على تقديم كل ما هو مختلف لجمهورها.

الجدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت في مسلسل شغل عالي الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 ويعتبر المسلسل عودة للفنانة فيفي عبده بعد غياب طويل.

شارك البطولة في المسلسل عدد من النجوم ومنهم شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

تدور أحداث المسلسل حول جليلة وشروت امرأتان مختلفتان يجمعها حظهما العثر وزيجاتهما الفاشلة فتصيران صديقتين، وتلجأن لتكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، لكن الأيام تحمل لهما مفاجأة تختبر بها صداقتهما.