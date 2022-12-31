غادة عبدالرازق… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في بداية العام الجديد والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة غادة عبدالرازق، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، استقبالا بالعام الجديد 2023.

ونشرت غادة، الصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وتميزت الصور بالجرأة، إذ ارتدت أزياء وماكياج بنفس اللون الأسود، وعلقت عليها: “سنة سعيدة عليكم”.

وتفاعلت معها الفنانة سوسن بدر، بإيموشن “قلوب”، كما علق أحد المتابعين: “نفسي تمثلي قصة حتشبسوت في مسلسل”، وعلق متابع آخر: “شهرزاد مصر”.

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، تصدرت محركات البحث على جوجل مؤخرا بعد الأنباء التي تداولت حول انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنتيا.

من ناحية أخرى، انتهت من تصوير مشاهدها في حكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل”، ويشاركها فيه البطولة كل من خالد أنور وسلمى أبو ضيف، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، حيث يرصد العمل حكايات المرضى النفسيين من الوطن العربي في إطار إنساني وتشويقي.