لاميتا فرنجيه… بإطلالة جريئة جدا والجمهور تخطت الخطوط الحمراء.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الازياء اللبنانية لاميتا فرنجية صوراً جريئة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بجاكيت مفتوحة باللون الذهبي من دون ان ترتدي اي شيء تحتها مما عرضها لبعض الانتقادات من اشخاص رأوا انها تخطت الخطوط الحمراء باطلالتها التي فاجأت كثر.

من ناحية ثانية، هي ليست الاطلالة الجريئة الاولى لـ لاميتا خصوصاً انها مؤثرة في مجال الموضة والعديد من الشابات يتابعنها من أجل رؤية ستايلها وما ترتديه من اطلالات متجددة ومميزة. ولا ترد لاميت على كل الانتقادات لانها واثقة من نفسها ومن جمالها.