زينه… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار بالاحمر النارى .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة زينة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت زينة بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأحمر، كما اعتمدت مكياج صاخب يبرز جمال ملامحها.

جدير بالذكر، أن الفنانة زينة قدمت زينة مسلسل “الليلة واللى فيها” المكون من 6 حلقات والذى حقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب .