اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. زينة تتحدي رانيا يوسف بالأحمر الناري أبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية زينة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت زينة خلال أحدث جلسة تصوير لها خلال الساعات الماضية، مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري المفتوح من منطقة الصدر ويحتوي على فتحة كبيرة في منطقة الساقين بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل جمالك ياقمر ماشاء الله- احلي واحدة قمر