من أوضة نومها .. القشطة سلمى الشيمي هتفرجك الرقص البلدي على أصوله

فنون - كتب سعد محمود في السبت 31 ديسمبر 2022 08:21 صباحاً - أثارت الموديل المصرية سلمى الشيمي الجدل على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب إطلالتها المثيرة والصادمة للكثير من الجمهور خلال الساعات الماضية .

حيث تتعمد سلمى الشيمي، نشر صور جريئة وملفتة للنظر بشكل كبير ومثير، مما يجعل العديد من متابعيها من الشباب.

وتتصدر عارضة الأزياء والموديل سلمى الشيمي، والمعروفة إعلاميًا بفتاة سقارة، محركات البحث في جميع منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إطلالتها المثيرة للجدل.