هنا الزاهد… تتألق بإطلالة جريئة وفستان اخضر مثير يخطف الانظار.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بكواليس أحدث جلسة تصوير قامت بها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام.

وظهرت هنا بالصور بإطلالة ملفتة؛ حيث ارتدت فستانا رقيقا باللون الأخضر، وحرصت على ارتداء الكعب العالي، كما اكتفت من الإكسسوارات بارتداء حلق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.

وشاركت مؤخرا الفنانة هنا الزاهد في بطولة فيلم “بحبك” رفقة الفنان تامر حسني وهدى المفتي وحمدي المرغني ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.