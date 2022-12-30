سلمى جميل… تتحدث عن خيانة زوجها وصديقتها البلوجر “رهف الشامى” .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت سلمى جميل طليقة سامح خطيب البلوجر رهف الشامي، إن صديقتها تريد تشويه صورتها بإطلاق العديد من الشائعات عنها، لافتا إلى أنها لم يتم فصلها من المدرسة وكلها هدفها حاليا تربية نجلها بشكل سوى.

وأضافت جميل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن زوجي طلب مني الانفصال دون إعلان أسباب فكان الأمر غريب ومريب، مضيفة: “عشت أيام صعبة بعد طلاقي وظلت شهور في عذاب ولا أنام بسبب خيانة صديقتي.

وأوضحت صديقة البلوجر رهف الشامي، أن صديقتي اشترطت على زوجي تطليقي للموافقة على خطبتها، لافتة إلى أنها وبدأت تشك في زوجها منذ شهر يوليو الماضي بعدما شاهدت رسالة لصديقتها عبر هاتف زوجها كما رأت صور زوجها على هاتفها.