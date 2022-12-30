ايمان العاصي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها بعض الصور الجديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام.

وظهرت العاصي بالصور بإطلالة هادئة حيث ارتدت ملابس باللون الأسود، وغطاء رأس وحقيبة يد بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية حرصت على عدم وضع مكياج وظهرت بملامحها الرقيقة.

وكانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي السينمائية مشاركتها في بطولة فيلم “فارس”، رفقة الفنان أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.