العراقية شيماء علام… تظهر بملابس البحر شبه عاريه تثير جنون المتابعين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية وعارضة الأزياء العراقية ​شيماء علام​، جمهورها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بجلسة تصوير جريئة لها.

ولفتت إطلالة شيماء علام، الأنظار إليها، وتداولها الكثير من محبي الإعلامية العراقية، على صفحاتهم الشخصية في منصات السوشيال ميديا.

وأطلت عارضة الأزياء العراقية من شاطئ البحر بلباس فاضح وهي تستعرض منحنياتها بجرأة شديدة على أنغام اغنية عربية.