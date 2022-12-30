هبه مجدي… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هبه مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

هبة مجدي بإطلالة جديدة

وحرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة محبيها بصورة جديدة لها بمناسبة بداية العام الجديد 2023، معلقة: “سنة جديدة مليئة بالسعادة”.

يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت في رمضان المنقضي 2022 بمسلسل “المداح – أسطورة الوادي” بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.