درة … تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من باريس.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت النجمة درة، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها خلال تجولها بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “المدينة التي أحبها ليلا ونهارا”.

وعُرض مؤخرا للفنانة درة مسلسل “المتهمة” من 10 حلقات، وينتمي العمل لنوعية التشويق والرعب والإثارة.

المسلسل بطولة دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، وجسدت درة خلال الأحداث بشخصية نورهان المتهمة بجريمة قتل لتحاول الهروب وتواجهالعديد من المشاكل.