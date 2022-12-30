نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين عبد العزيز …تواصل تصوير دورها في مسلسل ”ضرب نار” .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيها صور جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “ضرب نار”، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت ياسمين في الكواليس باطلالة جذابة مرتدية فستان انيق واعتمدت مكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وتدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل 2023 بمسلسل “ضرب نار”، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات “لآخر نفس” ومسلسل “اللى ملوش كبير” العام قبل الماضى.



مسلسل “ضرب نار” تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين.