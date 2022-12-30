نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بشري… تطرح اغنيتها الجديدة «انا مشكلة» وتنتظر «أولاد حريم كريم» .. .. شاهد الان بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل



ابو ظبي - احمد الجزار - طرحت الفنانة بشري أحدث أغانيها التي حملت عنوان “أنا مشكلة” من ألبومها الجديد “في حتة تالتة” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “أنا مشكلة” من كلمات بشري وألحان وتوزيع اسلام صبري، وتعد هي ثالث اغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي “الليل و 369” وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.



وشاركت بشري مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر بنسخته الثانية وأقيمت الدورة السابقة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر في جدة، على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر.



وتعيش بشري حاليا حالة من النشاط الفني حيث تطرح ألبومها بشكل منفرد كل فترة اغنية، كما تستعد لإنتاج فيلم “أولاد حريم كريم” وهو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” للنجم مصطفي قمر، وتحضر لمجموعة من المفاجأت ستعلن عنهم خلال الفترة المقبلة.



وكان آخر ظهور للفنانة بشري خلال حضورها افتتاح دار رعاية خاص بالفنانين التي أقيمت منذ أيام قليلة بحضور نخبة من النجوم.