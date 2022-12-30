نوال الزغبي… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها.

تألقت نوال بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، حيث ظهرت مرتديه فستان أنيق من اللون الزيتي باستايل أوف شولدر، ووضعت مكياج أنيق من ألوان النود الهادئة، ورفعت شعرها لأعلى بطريقة بسيطة وناعمة تناسبت مع اللوك الذي اختارته.

تفاعل متابعي نوال مع إطلالتها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها، وتساءل الكثير منهم عن سر رشاقتها وأناقتها رغم وصولها لعمر كبير.

الجدير بالذكر أن اخر أعمال النجمة الذهبية نوال الزغبي كانت أغنية حفلة، وحققت نسب مشاهده وصلت ل ٩ ملايين ونصف على يوتيوب بعد ١٠ أيام من صدورها.

أعلنت نوال الزغبي مؤخرا عن ندمها برفض تجارب التمثيل التي عُرضت عليها، مؤكده أنها رفضت الظهور في عملين مع أحمد زكي، بالإضافة لتجربة تمثيل اقترحها عليها الفنان عمرو دياب.