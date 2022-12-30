نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اثير الحلوة… بإطلالة جريئة وفستان شبه عاري يعرضها للهجوم.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت مجموعة من الصور التي استعرضت فيهم إطلالتها بفستان أبيض قصير مفتوح من الصدر لتتعرض بعدها مشهورة منصات التواصل الاجتماعي لانتقادات حادة.

ظهرت أثير الحلوة في الصور التي نشرتها بإطلالة اعتمدت فيها على فستان أبيض قصير يعتمد عل تصميم حرف الـV من الصدر ويكشف عن جزء كبير من جسمها وهي الإطلالة التي اعتبرها متابعون لا تتناسب مع سنها.

أثير الحلوة بإطلالة جريئة

تحرص أثير الحلوة على نشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات تثير الجدل بسبب جرأتها، وفي آخر صورة التقطتها لنفسها ظهرت معتمدة على أحد الفلاتر ومرتدية كروب توب باللون البني أبرز مساحة كبيرة من جسمها الذي بدا ممتلئا.

وفي أحدث إطلالاتها ظهرت أثير الحلوة معتمدة على توب أسود بحمالات رفيعة وبنطال طويل بنفس اللون، ورغم اللون الداكن الذي اعتمدته مشهورة منصات التواصل لاجتماعي إلا أنها بدت بوزن زائد.

بسبب إطلالاتها تعرضت أثير الحلوة للكثير من الانتقادات عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، ونشرت بعض التعليقات لمتابعيها رفضوا الهجوم عليها ومن بين التعليقات التي تلقتها مشهورة منصات التواصل الاجتماعي: “وهو ليه ما يغض بصره ويلغي المتابعة ليه قاعد يتفرج سواء أنت مشركة أو مسلمة أو هندوسية المفروض هو يسوي اللي عليه كمسلم”، وهو ما ردت عليه أثير الحلوة بكلمات: “لا هما يحبون يتفلسفون يا حلوة ما عليك منه”.