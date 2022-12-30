مايان السيد… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور والجمهور يشيد بجمالها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت من خلالها بإطلالة جريئة.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “قمر”، “جميلة جدا، ربنا يسعدك ويحفظك”، “عسلية”، “عسل أوي”، “يا جماله”، “هو انتي إزاي كيوت كدة؟”.

وشاركت مايان، مؤخرا في حكاية “حلم حياتي” ضمن أحداث مسلسل “إلا أنا”، وجسدت خلال العمل شخصية شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها.

“حلم حياتي – إلا أنا” بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.