نانسي عجرم… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة ظهرت خلالها مرتدية فستانا قصيرا جدا، تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة اعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “الألوان حلوة”، “جمالك”، “كراميل لابس كراميل”، “هو الشتاء عندنا بس”، “حليانة”، “عسل”، “دائما جميلة ولطيفة”، “الجمال عدى الكلام”.

وكانت نانسي عجرم، نشرت فيديو مؤخرا بصحبة أسرتها من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها “يا عيد” بمناسبة رأس السنة الجديدة 2023، وأعياد الميلاد والكريسماس.

وظهرت نانسي، في الفيديو الجديد الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، في أجواء من المرح ترقص وتغني وتداعب بناتها، كما ظهر معها زوجها، وعلقت: “وبالكواليس كمان كان فيه عيد”.

وكانت نانسي، روجت للكليب ونشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وظهرت أسرة الفنانة في لقطة من الأغنية، وهم يحتفلون بـ “الكريسماس”، وعلق الجمهور على التشابه الكبير بين الفنانة وأصغر بناتها، ووصفوها بـ “نسخة منها”.

وعلقت ناسي عجرم على الفيديو، قائلة: “يلا نحتفل مع بعض بالكريسماس، ياعيد دلوقتي على قناتي الرسمية بـيوتيوب”.

أغنية “يا عيد” كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق.