انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تشوق الشباب للسنة الجديدة بالقصير والجرئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي خلال تواجدها في مكان وسط الطبيعية وهي تحتفل بالكيرسماس، مرتدية تيشرت من اللون الفوشيا القصير والمشكوف من منطقة البطن وبنطلون جينز ضيق بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

على جانب أخر تواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023 حيث يشاركها في البطولة كلا من محمد رمضان إيمان العاصي، زينة، إخراج محمد سامي.