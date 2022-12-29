من غرفة نومها .. اتفرج لاميتا فرنجية تسحر العيون بأقصر ملابس عندها

انت الان تتابع خبر من عرفة نومها .. اتفرج لاميتا فرنجية تسحر العيون بأقصر ملابس عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في مدينة دبي بدولة الإمارات، مرتدية فستان قصير لامع متعدد من منطقة الأفخاذ بشراشيب من داخل غرفة نومها، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة قائلة إنها

Dream NighT