مى عمر… تفوز فى مسابقة اجمل 100وجه فى العالم .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة مي عمر عن سعادتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك عن سعادتها عن فوزها في مسابقة أجمل ١٠٠ وجه في العالم وحصولها علي المركز الثامن قائلة “ سعيده جدا بفوزي في مسابقة أجمل ١٠٠ وجه في العالم وحصولي علي المركز الثامن، وإني أكون أول مصريه تكسب وتوصل للنهائيات وكمان في العشره الأوائل متقدمه علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان اللي حصلت علي المركز ال ١٢، أكتر من حد من مصر إترشح للتصفيات قبل كده ولكن دي أول مره فنانه مصريه تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات ودي حاجه مفرحاني عشان سببين، الأولي إني كسبت في مسابقه عالميه مهمه زي دي والحاجه التانيه إني اللي كسبت فنانه مصريه بتحب أي مكسب أو إنتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء”.

آخر أعمال الفنانة مي عمر السينمائية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر هو فيلم “تحت تهديد السلاح” الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج لكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله إلى غيبوبة لمدة 4 سنوات.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

ويقوم ببطولة الفيلم كل من: حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

آخر أعمال الفنانة مي عمر التليفزيونية الدرامية

كما شاركت مي عمر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل رانيا وسكينة، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وشاركها البطولة روبي، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

قصة مسلسل رانيا وسكينة

بعدما يتم إتهام الفتاة المدللة رانيا السنهوري بقتل والدها الثري، تنقلب حياتها رأسًا على عقب حيث تجد في طريقها الفتاة المكافحة سكينة والتي هي الأخرى تواجه أخطار لم تكن في الحسبان، فتتحد الفتاتين معًا لمواجهة سلسلة من المغامرات والخروج من أزمتهما.

أبطال مسلسل رانيا وسكينة

شارك في بطولة المسلسل روبي، مي عمر، محمد عز، اوتاكا، أحمد خالد صالح وغيرهم من الفنانين والفنانات.