العريس يتزوج الام وابنتها !! .. اغرب عادات وتقاليد زواج في العالم في هذه الدولة والمفاجأة المزلزلة التي تقشعر الابدان من هي الاولى التي تنام معه في ليلة الدخلة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - الكثير من الأشخاص لا يستطيعون تخيل هذه الواقعة ولكن تلك الواقعة بالفعل حدثت فى أحد قبائل بنغلاديش وهي زواج والدة وكذلك ابنتها من نفس الشخص الكثير الآن في حالة زهول ولا أحد يصدق ذلك الشيء لذلك من خلال الأسطر التالية سوف نقدم لكم تفاصيل هذه الواقعة تابعوا معنا.

السيدة اورولا مواطنة في قبيلة في بنغلاديش تروي لنا قصتها هي سيدة تبلغ من العمر 30 سنة، وعندما كان عمرها ثلاث سنوات حدثت تلك الواقعة عندما توفي والدها رغبت والدتها في الزواج مرة أخرى وتزوجت بالفعل من رجل شديد الجمال وتمنت أورولا الزواج برجل يشبهه، وفي سن بلوغها تعرفت على جميع التفاصيل وأنها زوجة ثانية لوالدتها ولكنها كانت صغيرة ولا تتذكر شيء من الأمر ولكن هي تقاليد وعادات قبيلة ماندي الأمومية زواج الأم وابنتها من رجل واحد.

قال اورولا عندما تحدثت والدة معها عن حقيقة الأمر وأنها بالغة ويجب عليها تلبية كل رغبات زوج والدتها وأنها تعتبر زوجة ثانية قالت اورولا أنها كانت ترغب في الهروب من البيت وكانت تخاف من تلك المعصية الكبيرة التي تقع فيها ولكن والدتها أجبرتها على البقاء في المنزل والرضا بذلك الأمر لأن هذا من تقاليد القبيلة لأن كل سيدة توفي زوجها وكانت تريد الزواج مرة أخرى وتمتلك أبناء من الإناث فتتزوج واحدة منهم نفس الشخص الذي تتزوج والدتها منه.