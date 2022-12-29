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اتفرج .. الصاروخ صافيناز تتحدى سما المصري في الكبارية وهتوريك الرقص البلدي

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فنون - كتب سعد محمود في الخميس 29 ديسمبر  2022 04:09 مساءً - أثارت الفنانة الاستعراضية صافيناز حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صافيناز فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وجاء فيديو صافيناز في مناسبة ما وهي وتلبس بدلة رقص بيضاء اللون وجريئة للغاية مطرزة بالكاملة ومكشوفة بالكامل من الصدر تقوم بالقرص أمام ترابيزة بطريقة أثارت شعور الكثير من رواد السوشيال ميديا مما جعل الفديو الأكثر رواجا على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، وجعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحثون حول هذا الفيديو الذي ذاع صيته في جهورية مصر العربية والوطن العربي بأكمله.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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