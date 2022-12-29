نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لطيفه… بإطلالة شبابيه ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت المطربة لطيفة، أنظار جمهورها بإطلالتها فى أحدث ظهور ترويجا لأغنيتها الجديدة “ملحوقة”.
وخضعت لطيفة، لجلسة تصوير شبابية ظهرت فيها بإطلالة كاجوال جذابة ومميزة، بعدما ارتدت جاكت منقوش وبنطلون جينز مع الاستعانة بنظارة شمسية، وفى إطلالة أخرى اختارت إطلالة بسيطة بالأبيض.
وكشفت لطيفة أنها ستقوم بتصوير أغنية “أقوى واحدة”، وأغنية “أنا عشت عمرى”، من أغانى ألبومها الجديد.