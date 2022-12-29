جنيفر لوبيز… واجمل إطلالاتها التى خطفت الأنظار خلال عام 2022.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية طبعت بصمة لافتة في عالم الجمال. يمكننا اعتبار إطلالات جينيفر لوبيز من الاتجاهات التي لا تزول ويمكن اعتمادها في عدة مناسبات. جمعنا لك في هذا الموضوع إطلالات جمالية لـ جينيفر لوبيز Jennifer Lopez لفتت أنظارنا في العام 2022، ونجد أنها ستبقى من أساسيات مكياج وتسريحات 2023.

إطلالات جمالية لـ جينيفر لوبيز لا تبطل موضتها

خطوات تطبيق إطلالة مارلين مونرو بأسلوب جينيفر لوبيز.

طريقة تطبيق مكياج طبيعي كلاسيكي من وحي إطلالات جينيفر لوبيز.

خطوات تطبيق المكياج السموكي الجليتر من أبرز إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية.

حيل لتكبير العين بمكياج طبيعي مع ألوان الروج القوي بأسلوب إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية.

خطوات تطبيق إطلالة مارلين مونرو بأسلوب جينيفر لوبيز

من إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية في عام 2022

لا يمكننا أن ننكر أن إطلالات مارلين مونرو تتجدد في كل عام، إذ أصبحت من أهم اتجاهات المكياج والتسريحات التي لا تزول. يمكنك اعتماد أسلوب مارلين مونرو من وحي إطلالات جينيفر لوبيز باتباع الخطوات التالية:

طبقي الظلال البيضاء بالنغمات الفضية عند الجفن العلوي المتحرك من الزاوية الداخلية للعين باتجاه النصف.

استخدمي الظلال البنية بشكل يمتد من نصف الجفن العلوي المتحرك باتجاه الزاوية الخارجية.

اسحبي الظلال الترابية باتجاه الجفن العلوي الثابت من الزاوية الخارجية باتجاه النصف.

استخدمي فرشاة مسطحة لتطبيق الظلال الترابية تحت خط الرموش السفلية.

ضعي الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي.

طبقي البلاشر البرونزية لرفع الوجنتين.

استخدمي أحمر الشفاه الأحمر القوي ولا تنسي تسريحة الريترو لاستكمال الإطلالة.

طريقة تطبيق مكياج طبيعي كلاسيكي من وحي إطلالات جينيفر لوبيز Jennifer Lopez

تسريحات شعر ومكياج جينيفر لوبيز – الصورة من حسابها على انستغرام

يعتبر المكياج الدخاني الأسود الناعم من أفضل الخيارات لإطلالة كلاسيكية. تابعي معنا في هذا الموضوع خطوات تطبيق مكياج ناعم بأسلوب جينيفر لوبيز Jennifer Lopez:

بعد تطبيق مستحضرات تأسيس البشرة، استخدمي الكونسيلر الرقيق بشكل يخفي العيوب ويوحد لون الوجه، مع الحفاظ على المظهر الطبيعي.

تحتاجين إلى مجموعة ظلال بلونين مختلفين بين البيج الفاتح والأسود أو البني الداكن.

طبقي الظلال البيضاء عند الجفن العلوي المتحرك من الزاوية الداخلية باتجاه النصف.

إنتقلي إلى الظلال السوداء لتطبيقها عند الجفن العلوي المتحرك من النصف باتجاه الزاوية الخارجية بشكل دخاني ناعم.

اختاري ريشة مسطحة لتطبيق الظلال الرمادية الداكنة تحت خط الرموش السفلية.

طبقي القليل من الظلال الفضية عند الزاوية الداخلية للعين.

حددي إطار زاوية العين الداخلية بالآيلاينر السائل، واحرصي أن تكملي الخط بشكل موازي للرموش العلوية.

تحتاجين إلى الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي لتكبير رسمة العين.

طبقي الماسكارا السوداء لتطويل وتكثيف الرموش.

اختاري ألوان أحمر الشفاه وبودرة الوجنتين النيود بالنغمات الزهرية.

طبقي البلاشر عند عظمتي الوجنتين.

خطوات تطبيق المكياج السموكي الجليتر من أبرز إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية

مكياج جينيفر لوبيز المشرق – الصورة من حساب Chris Appleton على انستغرام

إنتشر المكياج السموكي في غالبية إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية بألوان مختلفة من الفضية، إلى البرونزية فالذهبية والسوداء. إخترنا لك أجمل مكياج سموكي لامع من إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية، إليك خطوات تطبيقه:

استخدمي الظلال الفضية الفاتحة الجليتر عند أول الجفن العلوي المتحرك من الزاوية الداخلية باتجاه النصف.

طبقي الظلال الرمادية الداكنة من النصف باتجاه الزاوية الخارجية للجفن العلوي بشكل سموكي ناعم.

ربتي قليلًا على الظلال الرمادية لدمجها من الجفن العلوي المتحرك باتجاه أول الجفن العلوي الثابت.

طبقي الظلال السوداء بفرشاة رفيعة تحت خط الرموش السفلية.

ضعي الكحل الفضي أو الأبيض داخل الجفن السفلي.

ارسمي العين بالآيلاينر الأسود.

حيل لتكبير العين بمكياج طبيعي مع ألوان الروج القوي بأسلوب إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية

خطوات تطبيق مكياج جينفر لوبيز – الصورة من حسابها على انستغرام

تعتبر ألوان ظلال العيون الترابية الممزوجة مع الهايلايتر الفضي من أساسيات المكياج الطبيعي والتي يمكن تطبيقها مع ألوان أحمر الشفاه الحمراء القوية. اخترنا لك مجموعة ظلال عيون جديدة وأساسية للحصول على مكياج جينيفر لوبيز:

طبقي الظلال البنية الفاتحة عند الزاوية الخارجية للعين بشكل أومبريه.

إنتقلي إلى الظلال البنية الداكنة وطبقيها عند مدمع العين باتجاه نصف الجفن العلوي المتحرك.

ضعي الظلال البنية بالنغمات الحمراء عند الخط الفاصل بين الجفنين العلويين من النصف باتجاه الزاوية الخارجية.

استخدمي الظلال البيج عند الزاوية الخارجية للجفن العلوي الثابت تحت خط الحواجب.

طبقي الظلال اللامعة بشكل خط رفيع تحت الرموش السفلية.

تحتاجين إلى الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي لإشراق العين.

لا تنسي أهمية الماسكرا لتطويل وتكثيف الرموش.

مكياج جينيفر لوبيز – الصورة من حسابها على انستغرام

يمكنك استبدال أحمر الشفاه الأحمر الفاتح القوي باللون البرغندي مع مكياج العيون نفسه من وحي إطلالات جينيفر لوبيز الجمالية.