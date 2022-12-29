الصاروخ ديمي روز …بالبيبي دول الشفاف وتظهر شبه عارية..فهل نست ارتداء حمالة صدرها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية “الستوري”، وإستعرضت حجم صدرها.

وظهرت روز بالصورة بدون حمالة صدر مكتفية بارتداء بيبي دول شفاف، وإلتقطت الصورة وكان أحدهم يضع يده على رقبتها، ما دفع بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إلى التأكيد أنها دائماً ما تعمد إلى استعراض حجم صدرها بالصور.

يذكر أن ديمي روز نشرت مسبقا مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وظهرت فيها وهي عارية تماما بدون أي قطعة ملابس.