مى عمر… تتألق بإطلالة جريئة من دبى احتفالا براس السنه.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت مي عمر بإطلالة جديدة أثناء تواجدها في دبي، وشاركت جمهورها ومتابعيها بصورة الإطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

ظهرت مي وهي مرتديه فستان أنيق من اللون الأسود، وكان لافت للانتباه أن الفستان قصير جدا وكشف عن ساقيها بأكملهم.

أبدى عدد كبير من محبي مي إعجابهم بأناقتها، خاصة وأنها مؤخرا أصبحت ترتدي إطلالات مميزة من دور الأزياء العالمية، لكن البعض انتقد ظهورها بملابس جريئة بشكل متكرر.

زوج مي عمر المخرج محمد سامي أكد أنه يجب أن تظهر زوجته بمظهر أنيق دائما ويعطيها حرية اختيار الأزياء الخاصة بها.