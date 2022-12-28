أيتن عامر … تخطف الأنظار بإطلالة جريئة والجمهور يعلق قمر.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها صورة جديدة لها، من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت آيتن عامر بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا باللون البنفسجي، أما عن مكياجها فقد أبرزت ملامح وجهها بالمكياج الجذاب بالألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسلها الجديد عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.