كله خاربها في الكريسماس.. لاميتا فرنجية تتجاوز بجرأتها كل الفنانات وتظهر عارية الجسد وقطعة قماش صغيرة تغطي عورتها فقط .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كله خاربها في الكريسماس.. بهذه الكلمات علق أحد المتابعين على صور الممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” ووثقت بها استعدادتها للاحتفال برأس السنة الميلادية، وما يعرف بعيد الكريسماس.

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالتها المثيرة للجدل، وهي ترتدي ملابس “بابا نويل” وتجلس بجانب ابنائها “جاستن، وإريك”. وتعمدت لاميتا في إحدى الصور اثارة الجدل من خلال اختيار وضعية جريئة جداً لالتقاط الصورة.

لاميتا فرنجية تستقبل الكريسماس بفساتين عارية

وسبق أن نشرت الفنانة لاميتا فرنجية قبل يومين صور عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي بجانب شجرة الكريسماس في إطار استعدادتها لاستقبال رأس السنة. وارتدت لاميتا في إطلالتها المثيرة فستانا قصيرا، مكشوفا، باللون النبيتى عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.