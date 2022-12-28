هيفاء وهبي… تتألق بإطلالة جريئة وفستان بالوان الطيف يخطف الأنظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت هيفاء جمهورها صور جديد لها وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة أنثوية، بفستان مبهج قصير، بقصة الكب، متداخلة الألوان “الاحمر، الاصفر، الأزرق”، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، مما أدي إلي إعجاب جمهورها.

وهو ما أثار الجدل الكبير حول إطلالتها إلا أنها، وعلقت عليه قائلة: “أجواء ديسمبر”.

واعتادت الفنانة على صور جريئة لها تثير الجدل، لتصبح بين الحين والآخر حديث السوشيال ميديا، علقت هيفاء على الصور: « ».