القشطة ريم البارودي دوخت الشباب بقميص النوم : لن تصدق مكان هذه الصورة

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:37 مساءً - إطلالة جريئة لريم البارودي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

قامت الفنانة ريم البارودي، بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام لتبادل الصور والفيديوهات.

وبمجرد نشر الفنانة ريم البارودي لهذه الصورة الأخيرة لها، سرعان ما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر سواء فيس بوك أو تويتر خلال الساعات الماضية.

وظهرت ريم البارودي، في تلك الصورة وهي مرتدية بيجامة سوداء ساتان، بينما كانت تجلس داخل "دولاب" الملابس، مما أبهرت متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.

وسرعان ما إنهالت التعليقات على هذه الصورة للفنانة ريم البارودي بمجرد نشرها، فكانت التعلقيات من جمهورها كالتالي: "عسل- بيشرفني اطلب ايدك - ريكا القمر- مهما بلغ جمال الفؤاد يمل القلب إلي جمال الفخاد- دا فندق دا ولا فيلم- تحتاج المرأه رجلا يكون لها وقت الحزن صديقا.



