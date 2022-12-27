نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نورهان منصور …بإطلالة مبهرة في أحدث ظهور عبر ”انستجرام” .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة نورهان منصور علي مشاركة متابعيها صور جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت نورهان منصور بفستان قصير مجسم أسود اللون، واعتمدت على ترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها مع وضع مكياج لافت يبرز جمالها.

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

شاركت نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية “اللوكاندة”، بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو، مريم البحراوي، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل “نصيبى وقسمتك ج4″، بحكاية “بدلة جديدة” وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

نورهان منصور شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم، التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها “7 أرواح”.