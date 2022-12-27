البطل ياسمين الخطيب تسحر الشباب بجمالها الطبيعي .. اتفرج على الملبن

فنون - كتب سعد محمود - تسعى دائمًا الإعلامية ياسمين الخطيب إلى إثارة الجدل، عبر العديد من منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بإطلالات مختلفة وجريئة، وأحيانًا بسبب آرائها المختلفة في العديد من القضايا.

حيث أثارت ياسمين الخطيب الجدل الواسع بين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة جديدة نشرتها أثناء ارتدائها فستان عاري للغاية ومثير للجدل.

حيث نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات الشهيرة "انستجرام".

وظهرت الإعلامية ياسمين الخطيب، وهي ترتدي فستان يتميز باللون الأحمر مكشوف، وتركت ياسمين شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة ومثيرة، مع بعض اللمسات الرقيقة من المكياج الناعم.

ودائمًا ما تحرص الإعلامية والفنانة التشيكيلة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر جميع حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي انستجرام وفيس بوك وتويتر، بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في العديد من المناسبات.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة التي نشرتها قائلة: "ببطء.. كالإناث الواثقات بسحرهن.. وكيدهن"..

وفور نشر ياسمين الخطيب الصور الجديدة، أنهالت عليها التعليقات ولاقت هذه الصور تفاعلًا واسعًا من جانب متابعيها ومحبيها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.