عائشة بن احمد … بإطلالة جريئة جدا فى أحدث ظهور رغم برودة الجو.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت عائشة بن أحمد بإطلالة جذابة وعلقت على الصورة :”ستنتهى هذا العام بقوة” وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وحصدت الفنانة عائشة بن أحمد إشادات واسعة من الجمهور، بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد “النزوة”، على منصة “، والذى يشاركها بطولته خالد النبوى وعمر الشناوي.

ونالت الصورة إعجاب المتابعين وعلقوا قائلين: “قمر فى كل الحالات”، “ماشاء الله تبارك الله”، “جميلة الجميلات”، “زى القمر”.