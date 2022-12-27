صوت و صورة .. القشطة صافيناز في وضع ساخن و الجمهور بيتفرج من تحت لتحت – شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 08:31 صباحاً - نشرت الفنانة الاستعراضية صافيناز، مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام “استورى”

أثارت الفنانة الاستعراضية صافيناز حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صافيناز صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وجاءت صافيناز وأثناء إحيائها أحد الأفراح وتلبس بدلة رقص مطرزة ومكشوفة الصدر بنسبة كبيرة ، مع ترك شعرها على ظهرها الذي صبغته باللون الأحمر وتشير بأحد أصابعها إلي دماغها

وعلقت على هذه الصور قائلة : مساء الخير يا حبيبي

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور ما متفقين هيج صفينار- حببتي يا صفصف- صافي القمر- اسنانها حلوة -انتي في غاية الروعة والجمال الذي لا يخطر على بال أي رجل-يُعطى المظهر للمكان الذي أظهرته في حنان القمر ، ودفء الشمس ، ونضارة الخريف والشتاء.