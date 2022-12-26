كما ولدتها امها .. الدلوعة مايان السيد بتتحدي برد الشتا بحمالة صدر فقط

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 26 ديسمبر 2022 11:19 صباحاً - حرص الثنائى مايان السيد وأمير المصري على مفاجأة جمهورهما ضمن الحملة الدعائية التى يقومان بها للترويج لفيلمهما الجديد «هاشتاج جوزني».

حرص الثنائى مايان السيد وأمير المصري على مفاجأة جمهورهما ضمن الحملة الدعائية التى يقومان بها للترويج لفيلمهما الجديد «هاشتاج جوزني».

نشرت الفنانة مايان السيد، صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت مايان السيد بالصور ، بإطلالة صيفية حيث ارتدت توب كب ، وبنطلون فوشيا . وشعرها المموج ، المنسدل علي الاكتاف .