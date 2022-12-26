مايان السيد… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة مايان السيد، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، تزامنا مع احتفالات الكريسماس.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “سكر”، “قمر القمرات”، “الدلع كله”، “جميلة”، “حلوة”.

وشاركت مايان، مؤخرا في حكاية “حلم حياتي” ضمن أحداث مسلسل “إلا أنا”، وجسدت خلال العمل شخصية شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها.

“حلم حياتي – إلا أنا” بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.