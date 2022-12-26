بالاحضان والقبلات صور رانيا يوسف واحمد الفيشاوي تشعل مواقع التواصل .. .. شاهد الان السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»، صورًا تجمعه بالفنانة رانيا يوسف، وهما يحتفلان بأعياد الكريسماس في أحد الأماكن العامة.

وعلق الفيشاوي على الصور قائلًا: أعمل على سكريبت مسلسل «ورد ريحان»، واحتفل بالكريسماس مع واحدة من الممثلات المفضلين بالنسبة لي، وأطيب قلب رانيا يوسف.

ومسلسل «ورد وريحان»، قصة محمد نبيل ونور أحمد، وسيناريو وحوار محمد أشرف، كما أنه أول فيلم من إخراج محمد نبيل صابر

جدير بالذكر أن فيلم «أشباح أوروبا» هو آخر أعمال الفيشاوي، وجسد خلاله شخصيتين وهما: مارتن وبركات.

وانتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير فيلم «رهبة»، الذي يجمعه بالفنانة نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، والفيلم من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.