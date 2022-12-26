ياسمين الخطيب… تثير الجدل بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت ياسمين الخطيب عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين بإطلالة جريئة فارتدت فستان من اللون الأزرق اللامع مكشوف من منطقه الصدر وبه فتحه ساق كبيرة واختارت أن يكون شعرها منسدلا واعتمدت أن يكون المكياج ناعم حتي يوضح جمالها فقط.

تفاعل عدد كبير من متابعي ياسمين مع هذه الصور ونالت إعجابهم وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

يذكر أن ياسمين الخطيب أصدرت العديد من الأعمال الأدبية فكان أول كتاب يحمل اسم “التاريخ الدموي”، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب “قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة”،واستطاعت أن تحقق شهرة كبيرة وسط نجوم الأدب.