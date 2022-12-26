منة فضالي …تدمر احاسيس الشباب بالفوشيا المفتوح .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

روجت الفنانة منة فضالي تواجدها في المسلسل الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023، وذلك عبر نشر فيديو من كواليس المسلسل لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وظهرت منة فضالي خلال تواجدها في مكان ما ، مرتدية فستان من اللون الفوشيا المكشوف بشكل واسع من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.