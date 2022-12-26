اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سيرين عبد النور وحوحت الشباب بظهور مثير بالأبيض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت سيرين عبد النور في أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية مرتدية فستان من اللون الأبيض المكشوف والشفاف من منطقة الصدر بشكل كبير، كما أنه يحتوي على فتحة كبير كشفت عن أردافها بالكامل، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة.

وعلقت الفنانة على الصور قائلة عيد الميلاد عيد ولادة المسيح فلتكن ولادة جديدة للجميع مليانة فرح سلام ونور بقلوبنا #ميلاد_مجيد.