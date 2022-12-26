درة … تتألق بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور احتفالا بالكريسماس.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت النجمة التونسية درة بأعياد الكريمس مع جمهروها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقامت بنشر بعد الصور الجديدة لها في أحدث ظهور لها، معلقة عليها: “اتمنى لكم كريسمس سعيد”.

وظهرت درة بإطلالة انثاوية جذابة، إذ كانت ترتدي فستان أخضر قصير حتى أعلى الركبتين، ومفتوح ناحية الظهر والكتفين، وتركت شعرها الأسود منسدلا على ظهرها.

وتفاعل عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا مع جمالها ورقتها التي ظهرت بهم في تلك الصور.