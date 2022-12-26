مشهورة سناب شات في السعودية تستعرض مفاتنها بدون ملابس .. وتقوم بهذه الحركة المعيبة

بيروت - ثريا شاهين - نشرت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة مودل جيجي أو باربي نجد صورة بدون ملابس على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام.

وظهرت السعودية مودل جيجي في الصورة بدون ملابس وعارية تماماً وإستعرضت مؤخرتها وصدرها بشكل مثير للغاية.

وكشفت جيجي عن صدرها من دون حمالة صدر، وهي ترفع إصبعها الوسطى، بحركة إعتبرها المتابعون معيبة.

وأثارت الصورة بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتداولوها المتابعون بصفحاتهم منتقدين وضعية الصور .

وتعرف باربـي نجد بأنها تتماثل بلعبة باربي، مع أنها لا تشبهها كثيرًا لكنها ملفتة للنظر.

وحظيت بقاعدة متابعين بلغت 97 ألف متابع، رغم أنها لا تتابع أي شخص على حسابها ما عده البعض غريبًا.

وقوبل نشر باربـي نجد لصور شبه عارية بانتقادات واسعة بين جمهورها.

وكانت قد اجتاحت قصة عارضة الأزياء باربـي نجد صاحبة صور جريئة شهيرة لها بمواقع التواصل وهي ترتدي أول بيكيني موديل من المملكة العربية ​السعودية .

وسرقت نجد​ أنظار جمهور عريض على مواقع التواصل بصور جريئة تشاركها بين الحينة والأخرى .

وهاجم الجمهور إطلالات “باربـي نجد” بسبب ابتعادها عن قيم وعادات بلادها، بالإضافة الى اتهامها بتعمد الاغراء في سبيل تحقيق الشهرة والـ”ترند” عبر الـ”سوشيال ميديا”.



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