سيرين عبد النور… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور فى احتفالات الكريسماس.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد تألقها في حفلها الأخير باللون الأخضر المناسب لأجواء الأغياد، اختارت النجمة سيرين عبد النور اللون الأبيض لمعايدة الجمهور بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وأبهرت الجميع باطلالتها الملفتة والناعمة.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على تطبيق انستغرام مجموعة من الصور ارتدت فيها فستاناً ناعماً بتصميم بسيط باللون الأبيض ومزين بالستراس الفضي، ليتناسب مع الاجواء المميزة، وجاء ضيق بالكامل مع فتحة جانبية قصيرة وبدون أكمام مع قصة جريئة عند منطقة الصدر، ونسقت مع الثوب صندل فضي مكشوف وتصميمه ناعم.

ومن الناحية الجمالية، تركت سيرين شعرها منسدلا على طبيعته وطبقت مكياجاً مبهراً يناسب الأجواء ويبرز جمال عينيها مع أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع ليتلاءم مع الإطلالة التي لم تتكلف فيها بوضع أي مجوهرات إضافية لعدم حاجتها لذلك.