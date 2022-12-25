اتفرج .. فيفي عبده روقت على الرجالة بالعباية السوداء المتفوحة بالكامل

اتفرج-انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده روفت على الرجالة بالعباية السوداء المتفوحة بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو مدته ثانية واحدة جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده رفقة فتاتين يبدو أنهم توأم عباية سواء مفتوحة من اللون الأسود وقميص من اللون الأخضر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية خلال هذه الأيام في المملكة العربية السعودية للمشاركة في حدث ما وذلك حسبما أعلن عبر حسابها على انستجرام.