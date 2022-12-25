مراهقه لبنانيه تسير عارية بطريقة فاضحة في شوارع بيروت للبحث عن رجل ومتابع: انا موجود يا بطل ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاحد 25 ديسمبر 2022 08:25 صباحاً - تصدرت فتاه مراهقه خلال الساعات الماضيه منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال قيامها بخلع ملابسها بالكامل والسير في الشارع في احد الشوارع مدينه بيروت الامر الذي اثار ضجه كبيره داخل الوطن العربي تم التفاصيل.

بدون كسوف ولا حجل قامت مراهقه تبلغ من العمر 22 عام لخلع ملابسها بالكامل والسير في الشارع بدون ملابس جسمها وكشفت عن اعضاء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا

قام احد الاشخاص باستغلال هذه الفرصه وتصوير هذه المراهقه وقام بنشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تصدرت بعدها هذا الفيديو ترند تويتر نالت انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين لهذه المراهقه شاهد الفيديو بالكامل