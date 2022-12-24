نيكول سابا… تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصور في آخر ظهور لها.

ظهرت نيكول سابا بإطلالة جذابة فظهرت وهي ترتدي بدله من اللون الأبيض بها تطريز من اللون الفضي واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا واختارت الظهور بمكياج ناعم من الألوان النود.

تفاعل جمهور نيكول مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

يذكر أن اخر أعمال الفنانة نيكول سابا مسلسل نقل عام والتي ظهرت فيه كضيفة شرف والمسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، ومحمد محمود عبدالعزيز،وميرهان حسين ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وريم البارودي ،وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوى، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، والمسلسل من إخراج عادل أديب، ومن تأليف وليد خيرى.