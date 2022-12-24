نانسي عجرم… تتصدر التريند باغنيتها الجديدة “يا عيد” .. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تخطت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بفيديو كليب أغنيتها «يا عيد» المليون مشاهدة بعد 5 أيام من طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «يا عيد» من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع باسم رزق، وإخراج سمير سرياني، وشهد الكليب ظهور أسرة نانسي عجرم «زوجها وبناتها» بأجواء احتفالات عيد الميلاد.

ونال كليب «يا عيد»، إشادات جمهور نانسي عجرم، الذين وصفوة بالمبهج.

أغنية على شانك

وطرحت نانسي عجرم في أكتوبر الماضي، كليب على شانك، التي حققت ملايين المشاهدات فور طرحها، كما تصدرت التريند.

الأغنية من ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ستوديو ميكستايب هادي شرارة، ميكس وماستر: إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان.